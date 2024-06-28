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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ «ПЕРВЫЙ» ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Пятница, 28 июня 2024 15:17
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СТАРТОВАЛ «ПЕРВЫЙ» ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. В Очамчыре стартовал летний детский лагерь «Первый», проводимый при поддержке Министерства образования Республики Абхазия и Министерства образования Российской Федерации, для всех лучших учеников школ Абхазии.

Лагерь «Первый» – это уникальная платформа для обмена знаниями и культурным обогащением. Здесь дети смогут принять участие в разнообразных тренингах и занятиях, которые способствуют развитию коммуникативных навыков, творчеству и научному мышлению. От академических лекций до спортивных мероприятий, каждый найдет занятие по душе.

Очамчыра, с его красивыми пейзажами и мягким климатом, создает идеальные условия для летнего отдыха и обучения. Это место, где дети могут не только насладиться летними радостями, но и завести новые дружеские связи, которые останутся с ними на всю жизнь.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2024 15:21

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