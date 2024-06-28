ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ МАНЧИ КЯХБА

Органом предварительного расследования установлено, что Кяхба Манча Ясонович, являясь должностным лицом – назначенным приказом министра внутренних дел Республики Абхазия на должность оперуполномоченного ОУР пункта милиции «Маяк» УВД по городу Сухум и прикомандированным в ОМ-1 УВД по городу Сухум, осуществляя функции представителя власти, руководствуясь в своей служебной деятельности Конституцией Республики Абхазия, общепризнанными принципами и нормами международного права, наделенный в соответствии со статьями 1-5, 8, 10 Закона Республики Абхазия «О милиции» за №265-с от 18 июня 1998 года и Положением «Об отделе уголовного розыска», утвержденного приказом министра внутренних дел Республики Абхазия за №279 от 08 июня 2021 года, правами и обязанностями, требующими защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан от противоправных деяний, обеспечивать личную безопасность граждан, выявлять, предупреждать и пресекать преступления, уважать права человека, запрещать прибегать к обращению, унижающему достоинство человека, ограничивать права и свободы граждан на основании и в порядке, прямо предусмотренном законом, и исполняя служебные обязанности, определенные должностной инструкцией, утвержденной приказом министра внутренних дел Республики Абхазия, 03 февраля 2024 года, в период времени c 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, находясь на рабочем месте – служебном кабинете без номера, расположенном на втором этаже здания ОМ-1 УВД по городу Сухум, расположенного по адресу: город Сухум, улица Аргун, строение №1, используя свое служебное положение и действуя вопреки интересам службы, совершил в отношении задержанного – Сабекия Астамура Джониевича, разыскиваемого в рамках расследования уголовного дела по подозрению в том числе последнего по факту применения насилия в отношении представителей власти и оскорбления представителей власти – сотрудников ОМ-1 УВД по городу Сухум, имевшего место в городе Сухум 23 октября 2023 года, действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему полномочий, в нарушение требований Раздела IV Закона Республики Абхазия «О милиции», регламентирующей правила применения сотрудниками милиции физической силы, с целью демонстрации своего превосходства, связанного с занимаемой им должностью в органах внутренних дел, умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, желая наступления последствий, используя в качестве мотива своих противоправных действий месть за совершение вышеуказанных преступлений в отношении сотрудников ОМ-1 УВД по городу Сухум, в отсутствии каких-либо объективных причин и законных на то оснований, применил физическую силу в отношении Сабекия А.Д., выразившуюся в нанесении последнему не менее 11 ударов кулаками по рукам и плечам, тем самым причинив ущерб престижу Министерства внутренних дел Республики Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников органов внутренних дел.