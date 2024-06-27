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Абхазия Информ

О 61-М РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Четверг, 27 июня 2024 21:33
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О 61-М РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. 25-26 июня 2024 года в Женеве состоялся 61-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой и.о. министра иностранных дел Одиссеем Бигвава, вошли начальник консульского департамента МИД Лаша Авидзба и начальник департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия.

Работа стандартно велась в двух группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам.

Основная часть работы первой группы была посвящена обсуждению ситуации в области безопасности в приграничных районах Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Абхазская, юго-осетинская и российская стороны подтвердили в очередной раз свою принципиальную позицию о необходимости заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Южной Осетией, с одной стороны, и Грузией, с другой.

В свою очередь представители грузинской делегации сместили фокус обсуждения на инциденты, связанные с незаконным пересечением государственной границы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, и ситуацией с гражданами Грузии, которые находятся в заключении на территории Республики Абхазия по решению абхазских судов. Участники из Грузии в своей риторике продолжили использовать термин «оккупированная территория» применительно к Абхазии и Южной Осетии. При этом, по мнению представителей Грузии, обязательство о неприменении силы должна взять на себя Российская Федерация.

Участники переговоров подняли вопрос возобновления работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал. Абхазская сторона напомнила, что МПРИ бездействует с 2018 года из-за крайне неконструктивной позиции грузинской участников.

Что касается второй рабочей группы, то в ней традиционно продолжилось обсуждение вопросов гуманитарного характера. Представитель Абхазии коснулся темы свободы передвижения и доступа к образованию, медицинскому обеспечению и ряда других актуальных проблем для граждан Республики Абхазия. Абхазской стороной было предложено создание рабочей группы с привлечением международных специалистов, целью которой станет поиск путей решения проблемы реализации прав граждан Республики Абхазия на свободу передвижения по абхазским паспортам.

В рамках 61-го раунда Женевских дискуссий также состоялись встречи делегации Республики Абхазия с участниками МЖД из Российской Федерации, США и ЕС.

Следующий раунд Женевских дискуссий запланирован на декабрь 2024 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 27 июня 2024 21:38

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