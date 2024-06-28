ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, УЧАСТВУЮТ В АКЦИИ ПАМЯТИ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. Военнослужащие Министерства обороны, принимают участие в акции памяти советским воинам, павшим в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ – одна из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны.

Памятники советским воинам, павшим 80 лет назад в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны, торжественно открывают в местах боевых действий на горных перевалах Абхазии.

В рамках мероприятий, посвященных памяти погибших защитников Родины, Министерством обороны, совместно с Нижегородским государственным университетом в районе Багатских скал Верхнего Кодора установлены мемориальные доски защитникам Марухского и Клухорского перевалов.

Битва за Кавказ – крупная оборонительно-наступательная операция советских войск на территории Кавказа и Закавказья. Она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и проходила в два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление немцев, которым удалось захватить часть территорий, с 31 декабря 1942 года по 9 октября 1943 года советские войска начали контрнаступление, отвоевали территории и вынудили немецкие войска отступить.