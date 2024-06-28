В АЭРОПОРТ АБХАЗИИ МОГУТ ЗАПУСТИТЬ «ЛАСТОЧКУ»

Сухум. 28 июня 2024. Абхазия-Информ. Существует проект о продлении железной дороги Абхазии до Сухумского аэропорта, этот вопрос обговаривается на высоком уровне, сообщил главный инженер «Абхазской железной дороги» Леонид Куруа в беседе с радио Sputnik.

«В аэропорт Абхазии может быть запущена «Ласточка», уточнил он. Для этого предстоит проложить около 600 метров новых путей, а также отремонтировать около 1200 метров уже имеющихся старых путей, сохранившихся с советских времен. Участок железной дороги в направлении аэропорта проходит от станции Дранда, но он должен быть продлен для того, чтобы в аэропорт Сухума могли ходить «Ласточки», – пояснил главный инженер АЖД.

По его словам, они изучили возможность подвода ж/д путей к аэропорту, определили место прокладки и возможности. Этот этап завершен. Решение о строительстве линии будет приниматься в дальнейшем.

Вопрос о продлении железной дороги до авиагавани может быть решен ближе к запуску аэропорта или после введения его в эксплуатацию.

Первый рейс воздушная авиагавань примет в конце 2024 года. Запустить регулярные рейсы между Сухумом и городами России могут в 2025 году.