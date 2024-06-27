GOOGLE ДОБАВИЛА В ПЕРЕВОДЧИК АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Список пополнился кантонским диалектом китайского, мэнским и афарским, панджаби, кекчии тамазигхтскими языками. Добавили также абхазский, башкирский, бурятский, крымскотатарский, коми, осетинский, удмуртский, чеченский, чувашский, чукотский и якутский.

Появилась поддержка креольского языка ток-писин и системы письма нко, созданной для языков манде.

По словам компании, на этих и других новых языках говорят свыше 614 млн человек.

С «освоением» и машинным переводом Google Translate помогают ИИ-модели, в частности – большая языковая PaLM 2. Особенно это касается случаев, когда у языка слишком много региональных вариантов, диалектов и особенностей правописания и нет единой «верной» формы

Задача – понять, какие вариации встречаются чаще. Например, у романи множество диалектов по всей Европе. При переводе на этот язык модели Google будут придерживаться, прежде всего, влашских диалектов, распространённых на юге, — они часто встречаются в интернете. Но будут и вкрапления из северных и балканских диалектов.

С помощью моделей на основе искусственного интеллекта Google рассчитывает расширить перечень доступных для перевода языков до 1000 штук.

Новые языки станут доступны в переводчике в течение ближайших дней.

Количество доступных в Google Translate языков увеличилось со 133 до 243.