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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ЗАВЕЗЕНЫ НОВЫЕ СОРТА ЦИТРУСОВЫХ

Новости Четверг, 27 июня 2024 20:36
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В АБХАЗИЮ ЗАВЕЗЕНЫ НОВЫЕ СОРТА ЦИТРУСОВЫХ

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Самой экспортируемой сельскохозяйственной продукцией в Абхазии являются цитрусы. И это неудивительно, так как их плоды отличаются особым вкусом из-за благоприятных местных климатических условий и пользуются хорошим спросом.

В рамках способствования развитию цитрусовой отрасли сельского хозяйства Абхазии проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) передал в дар Институту сельского хозяйства около 30 европейских сортов привитых цитрусовых саженцев и подвоев в количестве 186 корней: мандарин Авана Апирен, сладкий апельсин Навелат, сладкий апельсин Навелина, клементины Спинозо, лимон Сфузато Амальфитано и т.д.

Кроме этого, проектный офис ФАО ООН предоставил: контейнеры для посадки цитрусов, грунт и укрывной материал для теплицы.

Идея эксперимента включает в себя несколько целей, работа над которыми будет проводиться научными специалистами Института сельского хозяйства.

Во-первых, необходимо определить насколько тот или иной интродуцированный в Абхазию сорт адаптируется к местным почвенно-климатическим условиям. Во-вторых, планируется проведение прививки полученных сортов на разные виды подвоев с целью наблюдения и выявления лучшей совместимости, роста и плодоношения определенного привитого сорта на тот или иной подвой. В-третьих, будет осуществляться наблюдение разницы роста и плодоношения цитрусовых культур при посадке в горшки и в условиях выращивания в теплице, укрытой специальной белой сеткой, которая препятствует проникновению вредителей. Это поможет провести сравнение с традиционным методом выращивания цитрусов в открытом грунте.

Как подчеркнул агроном проектного офиса ФАО ООН Леван Кулава, такие эксперименты имеют большую научную ценность для Института сельского хозяйства.

В настоящее время все саженцы уже рассажены в горшки и в открытый грунт и полностью подготовлена теплица.

Поддержка Институту сельского хозяйства была оказана в рамках проекта «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 27 июня 2024 20:39

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