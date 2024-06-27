ИРАКЛИЮ ХИНТБА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СУХУМ»

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. Решение о присвоении генеральному директору Государственного русского театра драмы имени Ф. Искандер Ираклию Хинтба звания «Почетный гражданин города Сухум» было принято на заседании Сухумского городского Собрания, предшествующем празднованию Дня города, сообщает пресс-служба СГС.

Принимая решение депутаты отметили, что за несколько лет руководства Ираклий Хинтба добился коренного переформатирования деятельности театра. Сегодня РУСДРАМ – популярнейшее учреждение культуры, любимый зрителями театр, «визитная карточка» Сухума.

Ираклий Хинтба родился 29 апреля 1983 г. в г. Сухум.

В 2000 году, окончив с золотой медалью Сухумскую среднюю школу № 10, поступил на отделение политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН, Москва).

В 2006 году получил диплом с отличием магистра политологии и дополнительно диплом переводчика с английского языка.

В 2009 году защитил в РУДН диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук.

В разные годы Ираклий Хинтба работал младший научный сотрудник, затем научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии, помощником министра иностранных дел Абхазии, заместителем министра иностранных дел, возглавлял Экспертное управление в Администрации президента Абхазии.

С 2016 года Ираклий Хинтба является генеральным директором Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера.

Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Сухум» было принято Сухумским городским Собранием 12 февраля 2016 года.