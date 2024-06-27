ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с Положением о Единой республиканской спортивной классификации, утвержденным Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту от 30 декабря 2020 года № 29 и на основании решения комиссии ЕРСК по присвоению спортивных разрядов и званий от 27 июня 2024 года абхазским спортсменам присвоены звания.