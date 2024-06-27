 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»

Новости Четверг, 27 июня 2024 19:59
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»

Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с Положением о Единой республиканской спортивной классификации, утвержденным Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту от 30 декабря 2020 года № 29 и на основании решения комиссии ЕРСК по присвоению спортивных разрядов и званий от 27 июня 2024 года абхазским спортсменам присвоены звания.

Звания «Мастер спорта Республики Абхазия международного класса» присвоены:

– по боксу: Герману Арджения;

– по греко-римской борьбе: Рамазану Арапханову;

– по самбо: Рахману Напиджеву;

– по дзюдо: Иналу Гаделия.

Звания «Мастер спорта Республики Абхазия» присвоены:

– по боксу: Беате Аршба;

– по вольной борьбе: Марату Кокоскерия.

Звания были присвоены спортсменам на внеочередном заседании комиссии.

Герман Арджения стал победителем Игр БРИКС, Рамазан Арапханов – серебряным призером, Рахман Напиджев, Инал Гаделия, Беата Аршба и Марат Кокоскерия – бронзовыми призерами.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 27 июня 2024 20:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГРАЖДАНИН РОССИИ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ЗА СБЫТ БОЛЕЕ 8 КГ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИРАКЛИЮ ХИНТБА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СУХУМ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.