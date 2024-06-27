ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»
Сухум. 27 июня 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с Положением о Единой республиканской спортивной классификации, утвержденным Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту от 30 декабря 2020 года № 29 и на основании решения комиссии ЕРСК по присвоению спортивных разрядов и званий от 27 июня 2024 года абхазским спортсменам присвоены звания.
Звания «Мастер спорта Республики Абхазия международного класса» присвоены:
– по боксу: Герману Арджения;
– по греко-римской борьбе: Рамазану Арапханову;
– по самбо: Рахману Напиджеву;
– по дзюдо: Иналу Гаделия.
Звания «Мастер спорта Республики Абхазия» присвоены:
– по боксу: Беате Аршба;
– по вольной борьбе: Марату Кокоскерия.
Звания были присвоены спортсменам на внеочередном заседании комиссии.
Герман Арджения стал победителем Игр БРИКС, Рамазан Арапханов – серебряным призером, Рахман Напиджев, Инал Гаделия, Беата Аршба и Марат Кокоскерия – бронзовыми призерами.