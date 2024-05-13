ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛА ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПОГОДЫ

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Аслан Бжания совершил поездку по пострадавшим в результате сильного ливня населенным пунктам Очамчырского района, включая села Кындыг, Джгярду и Кутол.

Замглавы Очамчырского района Артемон Габелая доложил президенту о последствиях стихии, разгулявшейся накануне: подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи. В нескольких сельских поселениях района затруднено автомобильное движение.

По словам главы Администрации села Кутол Геннадия Цулая, обильные осадки нанесли существенный ущерб частным домовладениям.

«В селе Кутол пострадало около 15 хозяйств», – отметил Цулая.

Глава Администрации села Джгярда Адамыр Амичба проинформировал Президента о том, что в селе на данный момент подтоплено около восьми домов, из-за обрушившегося моста семь домовладений заблокировано.

По предварительным данным, пострадало около 35-40 дворов. Спасатели районной Пожарно-спасательной части (ПСЧ) в оперативном режиме устраняют последствия ливня, восстанавливают автомобильное сообщение внутри сел.

Аслан Бжания поручил начальнику УКС Тимуру Агрба перекинуть всю технику госкомпании «Абхазберегозащита» в села Джгярда и Кутол.

«Часть техники уже работает на месте, устраняют локально последствия стихии у мостов», – отметил Т.Агрба.

Президент поручил собрать всю необходимую информацию для оценки масштабов ущерба и пообещал оказать помощь в ликвидации последствий стихии и восстановлении пострадавших населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.