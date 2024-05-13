ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛА ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПОГОДЫ
Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания совершил поездку по пострадавшим в результате сильного ливня населенным пунктам Очамчырского района, включая села Кындыг, Джгярду и Кутол.
Замглавы Очамчырского района Артемон Габелая доложил президенту о последствиях стихии, разгулявшейся накануне: подтоплены дома и кладбища, размыты сельские дороги и мосты, местные жители остались без связи. В нескольких сельских поселениях района затруднено автомобильное движение.
По словам главы Администрации села Кутол Геннадия Цулая, обильные осадки нанесли существенный ущерб частным домовладениям.
«В селе Кутол пострадало около 15 хозяйств», – отметил Цулая.
Глава Администрации села Джгярда Адамыр Амичба проинформировал Президента о том, что в селе на данный момент подтоплено около восьми домов, из-за обрушившегося моста семь домовладений заблокировано.
По предварительным данным, пострадало около 35-40 дворов. Спасатели районной Пожарно-спасательной части (ПСЧ) в оперативном режиме устраняют последствия ливня, восстанавливают автомобильное сообщение внутри сел.
Аслан Бжания поручил начальнику УКС Тимуру Агрба перекинуть всю технику госкомпании «Абхазберегозащита» в села Джгярда и Кутол.
«Часть техники уже работает на месте, устраняют локально последствия стихии у мостов», – отметил Т.Агрба.
Президент поручил собрать всю необходимую информацию для оценки масштабов ущерба и пообещал оказать помощь в ликвидации последствий стихии и восстановлении пострадавших населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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