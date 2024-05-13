ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ ВЫЯВЛЕНО 1348 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшие праздничные выходные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1348 нарушений правил дорожного движения, из которых 90 – нарушение норм тонирования автостекол. 38 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.