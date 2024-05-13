ЖИТЕЛЬ С. ДРАНДА ПРИВЛЕЧЕН УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. По факту хищения чужого имущества к уголовной ответственности привлечен житель с. Дранда Гулрыпшского района Капба Саид Темурович, 2004 г.р. Капба был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском УВД по г. Сухум в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, имевшего место в г. Сухум – кражи электроинструментов и автомагнитолы с динамиками из припаркованного на пересечении ул. Калмыкова и пр. Аиааира автомобиля «Лада Приора», о чем с заявлением в дежурную часть обратилась потерпевшая.