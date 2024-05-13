 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ С. ДРАНДА ПРИВЛЕЧЕН УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Новости Понедельник, 13 мая 2024 12:23
Оцените материал
(0 голосов)
ЖИТЕЛЬ С. ДРАНДА ПРИВЛЕЧЕН УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. По факту хищения чужого имущества к уголовной ответственности привлечен житель с. Дранда Гулрыпшского района Капба Саид Темурович, 2004 г.р. Капба был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском УВД по г. Сухум в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, имевшего место в г. Сухум – кражи электроинструментов и автомагнитолы с динамиками из припаркованного на пересечении ул. Калмыкова и пр. Аиааира автомобиля «Лада Приора», о чем с заявлением в дежурную часть обратилась потерпевшая.

Похищенное имущество изъято. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Капба в соответствии с п. "в" ч. 2 ст. 155 УК РА, проводит орган дознания столичного УВД. На период предварительного расследования Капба отпущен под подписку о не выезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 13 мая 2024 12:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПАСТУХ МАХАЗ» УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.