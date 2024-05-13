Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ . Сильный ливень минувшей ночью привел к сильным подтоплениям в селах Очамчырского района. В частности, в Джгярде, Кутоле, Кындыг, Атара мощные потоки воды размыли сельские дороги, мосты через реки, затопили сельские кладбища. В нескольких сельских поселениях района испытываются трудности с автомобильным движением.

Из села Араду поступила информация о том, что вследствие непогоды на жилой дом упало дерево. Сообщения о пострадавших на данный момент не поступало. Спасатели районной ПСЧ в оперативном режиме устраняют последствия ливня, деблокируют автомобильное сообщение внутри сел.

На месте происшествия находится министр по ЧС Лев Квициния.