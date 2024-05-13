УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИВНЯ
Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. Сильный ливень минувшей ночью привел к сильным подтоплениям в селах Очамчырского района. В частности, в Джгярде, Кутоле, Кындыг, Атара мощные потоки воды размыли сельские дороги, мосты через реки, затопили сельские кладбища. В нескольких сельских поселениях района испытываются трудности с автомобильным движением.
Из села Араду поступила информация о том, что вследствие непогоды на жилой дом упало дерево. Сообщения о пострадавших на данный момент не поступало. Спасатели районной ПСЧ в оперативном режиме устраняют последствия ливня, деблокируют автомобильное сообщение внутри сел.
На месте происшествия находится министр по ЧС Лев Квициния.
Последнее от Super User
- АТОР: В АБХАЗИИ ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛИСЬ МЕСТА В ОТЕЛЯХ С СИСТЕМОЙ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
- АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОТКРЫТОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
- ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИИ «НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА РОССИЮ»
- В СТАМБУЛЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ»
- ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ