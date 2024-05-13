ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Новости Понедельник, 13 мая 2024 12:29
Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры состоялась рабочая встреча врио министра Динары Смыр с полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Ибрахимом Авидзба.
В ходе встречи подчеркивалась важность участия Республики Абхазия в мероприятиях, проводимых в Турецкой Республике для расширения контактов в культурной сфере.
Стороны обсудили ряд проектов в сфере культуры и искусства и наметили план сотрудничества на ближайшее время.
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