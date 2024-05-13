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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПАСТУХ МАХАЗ»

Новости Понедельник, 13 мая 2024 12:11
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПАСТУХ МАХАЗ»

Сухум. 13 мая 2024. Абхазия-Информ. 24, 25 мая в РУСДРАМе состоится премьера спектакля «Пастух Махаз». Это одна из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей, стала основой для высказывания о чести и долге, о непреложности традиций как основы жизни, об искупительной жертве во имя высшей правды, о том, какую силу имеет клятва, данная настоящим мужчиной. Он подумал, что теперь, исполнив свой самый высший мужской долг, он доказал, что имеет право на сына.

Пастух Махаз с женой Машей растит семерых дочерей в Чегеме, и мечтает, чтобы Маша когда-нибудь родила ему сына. Дочери растут, и однажды Маша предлагает Махазу отправить старшую дочь Маяну в город на учёбу. Девушку поместили у дальнего родственника Маши, работавшего в магазине и «готового вот-вот лопнуть от полноты достатка», как говорила о нём Маша. И вот через четыре месяца Маяна, бросив школу, внезапно возвращается в Чегем…

Жанр спектакля «Пастух Махаз» – комедия, и зритель будет много смеяться, ведь спектакль пронизан искандеровским юмором, но в финале произойдет то, ради чего люди ходят в театр – осознание глубинных основ существования.

В роли Махаза – Саид Лазба, его жена Маша – заслуженная артистка Абхазии Симона Спафопуло, Шалико – заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В спектакле играют: Милана Ломия, Лоида Тыркба, Екатерина Барышева, Ирина Делба, заслуженные артисты Абхазии Рубен Депелян и Кирилл Шишкин, Лана Гергия, Леон Гвинджия, а также воспитанницы детской театральной студии «Чик».

Режиссер Олеся Невмержицкая добавляет в постановку элементы абхазского колорита, включая народные песни, но при этом ставит спектакль об универсальных ценностях, об основополагающих вопросах бытия каждого человека.

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 13 мая 2024 12:19

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