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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «АДЗЫХЬ – 2024»

Новости Вторник, 14 мая 2024 15:27
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «АДЗЫХЬ – 2024»

Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ.  15-16 мая в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба   состоится XXVI Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии «Адзыхь – 2024» («Родничок»).

Конкурс проводится в целях возрождения лучших традиций и дальнейшего развития национальной хореографии, привития подрастающему поколению любви к национальному фольклору и народному творчеству в целом.

Конкурс организует Республиканский центр народного творчества им. И. Е. Кортуа. В первый день конкурса, 15 мая, свое мастерство покажут ребята из младшей группы, чей возраст   до 12 лет; во второй день, 16 мая, будут выступать участники старшей группы. Конкурс проводится в пяти номинациях: абхазский народный танец (массовый танец); танцы народов мира; современный танец (спортивный, эстрадный, уличный и т.д.); парный танец (танцевальный дуэт); сольный танец.

В конкурсе, помимо местных коллективов, примет участие народный ансамбль адыгского танца «Шапсугия» из Лазаревского района г. Сочи. Художественный руководитель ансамбля Биба Тарчокова.

Начало конкурсных дней – в 18:00.

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