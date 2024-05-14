В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «АДЗЫХЬ – 2024»
Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ. 15-16 мая в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится XXVI Республиканский конкурс детско-юношеских хореографических коллективов Абхазии «Адзыхь – 2024» («Родничок»).
Конкурс организует Республиканский центр народного творчества им. И. Е. Кортуа. В первый день конкурса, 15 мая, свое мастерство покажут ребята из младшей группы, чей возраст до 12 лет; во второй день, 16 мая, будут выступать участники старшей группы. Конкурс проводится в пяти номинациях: абхазский народный танец (массовый танец); танцы народов мира; современный танец (спортивный, эстрадный, уличный и т.д.); парный танец (танцевальный дуэт); сольный танец.
В конкурсе, помимо местных коллективов, примет участие народный ансамбль адыгского танца «Шапсугия» из Лазаревского района г. Сочи. Художественный руководитель ансамбля Биба Тарчокова.
Начало конкурсных дней – в 18:00.
Последнее от Super User
- ДРАМТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В БАШКОРТОСТАНЕ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ В ПОЛЬЗУ ГРУЗИИ
- КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА
- 79 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВЛАДИСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА АРДЗИНБА