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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Новости Вторник, 14 мая 2024 21:31
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ.  Президент Аслан Бжания провел совещание, на котором обсуждались проблемы развития государственного языка. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, языковеды, лингвисты, руководители ряда государственных учреждений по языку.

Открывая совещание, глава государства сказал о том, что одним из ключевых направлений государственной политики является развитие абхазского языка.

«В этом, безусловно, у нас проблемы. Мы пригласили специалистов, лингвистов, языковедов на сегодняшнее совещание. Хочу услышать ваше экспертное мнение, которому я доверяю. Нам совместно надо искать пути развития нашего родного языка», – сказал президент.

Участники совещания затронули проблемные вопросы, препятствующие развитию и популяризации языка. Были высказаны мнения о необходимости применения радикальных подходов и инструментов для развития и продвижения абхазского языка.

Отмечалась целесообразность внесения изменений и дополнений в закон «О государственном языке», так как некоторые статьи практически не работают.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 14 мая 2024 21:34

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