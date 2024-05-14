ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу формирования сметной стоимости объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2024 году за счет средств республиканского бюджета. В частности вопросы рентабельности организаций, занимающихся ремонтными работами, в связи с удорожанием строительных материалов.
В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, начальник Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба, его заместитель Эсфирь Майтоп, гендиректор «Дорожно-строительного комбината» Георгий Меладзе.
Участники совещания также обсудили вопросы капитального ремонта автомобильных дорог в сёлах. Александр Анкваб отметил, что уже к концу мая нужно начинать ремонт дорог, по которым готовы сметы.
По поручению премьер-министра специалисты ДСК г. Гудауты должны вновь начать обследование состояния республиканской трассы.
На совещании также обсудили вопросы оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Очамчырском районе, восстановления разрушенных дамб и мостов.
Об этом сообщает сайт КМ.
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