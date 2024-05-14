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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Новости Вторник, 14 мая 2024 21:35
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу формирования сметной стоимости объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2024 году за счет средств республиканского бюджета. В частности вопросы рентабельности организаций, занимающихся ремонтными работами, в связи с удорожанием строительных материалов.

В совещании приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, начальник Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба, его заместитель Эсфирь Майтоп, гендиректор «Дорожно-строительного комбината» Георгий Меладзе.

Участники совещания также обсудили вопросы капитального ремонта автомобильных дорог в сёлах. Александр Анкваб отметил, что уже к концу мая нужно начинать ремонт дорог, по которым готовы сметы.

По поручению премьер-министра специалисты ДСК г. Гудауты должны вновь начать обследование состояния республиканской трассы.

На совещании также обсудили вопросы оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в Очамчырском районе, восстановления разрушенных дамб и мостов.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 14 мая 2024 21:36

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