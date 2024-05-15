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Абхазия Информ

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА ОЗГАН

Новости Среда, 15 мая 2024 16:14
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85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА ОЗГАН

Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ.  Сегодня известному советскому партийному и абхазскому государственному деятелю Константину Константиновичу Озган исполнилось бы 85 лет.

К.К. Озган родился 15 мая 1939, в с. Лыхны, Гудаутского района, Абхазская АССР

В 1967 г. окончил с отличием Грузинский институт субтропического хозяйства. В 1981 г. с отличием окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1967-1976 гг. – начальник смены, главный инженер, директор Гудаутской чайной фабрики.

В 1976-1978 гг. – начальник управления сельского хозяйства Гудаутского районного исполнительного комитета.

В 1978-1989 гг. – первый секретарь Гудаутского райкома Компартии Грузии, одновременно (1978-1990) депутат Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1978-1987 гг. – заместитель председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1987-1990 гг. – председатель Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1978 по 1989 гг. – активный участник политических событий в Абхазии. За участие в национально-освободительном движении абхазского народа в 1989 г. по настоянию руководства Грузии был освобожден от должности первого секретаря Гудаутского райкома Компартии Грузии.

В 1989 г. абсолютным большинством голосов избран председателем исполнительного комитета Гудаутского районного совета народных депутатов. Тогда же с подачи прокуратуры Грузинской ССР Генеральной прокуратурой СССР против него возбуждается уголовное дело за участие в политических событиях.

В 1989-1994 гг. – активный деятель Конфедерации горских народов Кавказа (КНК); председатель Комитета кавказских сообществ КНК.

В период войны в Абхазии 1992-1993 гг. – член Государственного комитета обороны (ГКО). Большую работу проводил среди добровольцев Северного Кавказа, казачества России и дальнего зарубежья. По заданию руководства Абхазии неоднократно встречался с главами Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарской республики, Республики Северная Осетия (Алания), Ингушской республики, Чеченской республики, республики Дагестан. Значительную политико-экономическую работу проводил с казачеством Юга России, Всевеликим войском Донским, казачеством Кубани, Союзом казаков Ставрополья. Неоднократно принимал участие в работе Больших Кругов казачества (Краснодар, Новочеркасск, Ставрополь). Организатор заключения Договора между казачеством Юга России и Конфедерацией народов Кавказа (1993).

В 1991-1996 гг. – депутат Верховного Совета – Парламента Республики Абхазия; член президиума, председатель комиссии по социально-экономическому развитию.

В 1996-1997 гг. – министр иностранных дел Республики Абхазия.

В 1997-1999 гг. – первый вице-премьер, министр экономики Абхазии.

В 1999-2002 гг. – председатель Государственной налоговой службы Республики Абхазия.

С 2002 г. – заместитель председателя парламента Абхазии.

До конца жизни являлся главой Совета Старейшин Республики Абхазия.

Скончался в ночь на 22 марта 2016 года после продолжительной болезни. Похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны.

Награжден орденами «Знак Почета»,  «Ахьдз-Апша» I и II степени, посмертно Орденом Леона. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 15 мая 2024 16:36

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