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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР ГРУЗИИ ПРИЗВАЛ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ «ВОССТАНОВИТЬ МОСТЫ»

Новости Четверг, 26 сентября 2024 20:48
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ПРЕМЬЕР ГРУЗИИ ПРИЗВАЛ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ «ВОССТАНОВИТЬ МОСТЫ»

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии и заявил, что грузинское правительство всегда будет приветствовать граждан «по эту сторону линии».

«Несмотря на то что 20% нашей территории незаконно оккупировано, мы продолжаем двигаться вперед, расти и работаем для обеспечения того, чтобы наши дети жили в лучшей, сильной и более достойной Грузии», – заявил он (цитата по грузинскому «Первому каналу»).

По словам Кобахидзе, власти надеются «восстановить все разрушенные мосты» между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», – сказал премьер.

Он добавил, что грузинское правительство обязуется управлять страной «в лучших интересах нации».

Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней в статусе автономной области. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики – Цхинвала.

Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру», конфликт длился пять дней.

В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны, нынешний статус республик Тбилиси называет «оккупацией».

В мае этого года Кобахидзе, поздравляя граждан Грузии с Днем независимости, заявил, что страна мечтает к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу.

В сентябре основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что, если его сторонники вновь победят на октябрьских выборах, власти «найдут в себе силы» извиниться за войну в 2008 году. Эти слова вызвали акции протеста в грузинских городах, а МИД Абхазии заявил, что, если Иванишвили был искренен и Тбилиси предпримет реальные действия для примирения, это позволит начать процесс, ведущий к «добрососедским отношениям».

В парламенте Южной Осетии в марте этого года заявили, что обсуждают вопрос о возможном присоединении к России «в тесной координации» с Москвой. В прошлом году Цхинвал собирался провести референдум по этому вопросу, но его отложили. В Абхазии говорили, что не рассматривают подобных планов, отмечая, что это противоречит Конституции республики.

https://www.rbc.ru/politics/26/09/2024/66f524bf9a7947a7e9606c29?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:52

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