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Абхазия Информ

ЛЕОН ДОПУА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 20:45
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ЛЕОН ДОПУА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Анапе прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти заслуженных тренеров Юрия Саркисяна и Виктора Соколова. В турнире приняли участие более 250 спортсменов из регионов России и два спортсмена из Республики Абхазия.

По итогам турнира Леон Допуа в весовой категории 37 кг занял первое место в толчке, второе в рывке и второе место в сумме двоеборья, уступив сопернику на один килограмм.

Георгий Чижик стал третьим в весовой категории 41 кг.

Спортсменов подготовили мастера спорта СССР Тамаз и Джамбулат Кутелия.

«Тяжелоатлеты из Абхазии впервые участвовали в таком крупном соревновании. Они достойно представили нашу республику», – отметил Тамаз Кутелия.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:48

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