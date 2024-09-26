ЛЕОН ДОПУА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . В Анапе прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти заслуженных тренеров Юрия Саркисяна и Виктора Соколова. В турнире приняли участие более 250 спортсменов из регионов России и два спортсмена из Республики Абхазия.

По итогам турнира Леон Допуа в весовой категории 37 кг занял первое место в толчке, второе в рывке и второе место в сумме двоеборья, уступив сопернику на один килограмм.

Георгий Чижик стал третьим в весовой категории 41 кг.

Спортсменов подготовили мастера спорта СССР Тамаз и Джамбулат Кутелия.

«Тяжелоатлеты из Абхазии впервые участвовали в таком крупном соревновании. Они достойно представили нашу республику», – отметил Тамаз Кутелия.