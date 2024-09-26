 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С ПОЕДИНКА ИГОРЯ АДЛЕЙБА НАЧНЕТСЯ ВЕЧЕР БОКСА ОТ RCC BOXING PROMOTIONS

Новости Четверг, 26 сентября 2024 20:39
Оцените материал
(0 голосов)
С ПОЕДИНКА ИГОРЯ АДЛЕЙБА НАЧНЕТСЯ ВЕЧЕР БОКСА ОТ RCC BOXING PROMOTIONS

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Третий турнир серии «Путь в RCC Boxing» пройдет на арене Академии единоборств РМК 26 октября. В главном бою вечера дебютантам и участникам проекта пример покажут опытные Магомеднури Магомедов (2-0-1) и Игорь Адлейба (14-2-3, 6 KOs).

Как сообщают организаторы, молодой Магомеднури Магомедов из ХМАО уже успел стать любимцем уральских фанатов бокса. За всего лишь три профессиональных поединка этот парень успел пережить драму, о которой голливудские фильмы могут только мечтать.

В 2023 году Магомеднури дебютировал и провел упорный поединок с Рамазоном Алиматовым, а потом устроил под сводами КРК «Уралец» нечто невероятное. Магомедов рубился с Бобо-Усмоном Батуровым так, как будто от этого зависела вся его жизнь. Тот поединок стал одним из самых ярких в RCC Boxing Promotions за 2023 год.

В этот раз ставки для Магомеднури будут еще выше, потому что в ринг против него выйдет гордость Абхазии – Игорь Адлейба. В 2023 году, в отличие от Магомедова, у Адлейба все прошло не очень гладко. Сначала он впервые в карьере проиграл в жестком бою с Максимом Черничуком, а потом и вовсе уступил Александру Котову. В марте 2024-го после ничьей с Алиматовым Адлейба понял, что пора что-то менять. Он взял паузу от профессиональных боев, отточил свое мастерство в зале и выступил на любительских соревнованиях, чтобы вернуться к корням. Посмотрим на новую версию Игоря на ринге.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛИЧНЫЙ СОСТАВ УВД СТОЛИЦЫ БУДЕТ НЕСТИ СЛУЖБУ В ПРАЗДНИКИ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ ЛЕОН ДОПУА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.