С ПОЕДИНКА ИГОРЯ АДЛЕЙБА НАЧНЕТСЯ ВЕЧЕР БОКСА ОТ RCC BOXING PROMOTIONS

Как сообщают организаторы, молодой Магомеднури Магомедов из ХМАО уже успел стать любимцем уральских фанатов бокса. За всего лишь три профессиональных поединка этот парень успел пережить драму, о которой голливудские фильмы могут только мечтать.

В 2023 году Магомеднури дебютировал и провел упорный поединок с Рамазоном Алиматовым, а потом устроил под сводами КРК «Уралец» нечто невероятное. Магомедов рубился с Бобо-Усмоном Батуровым так, как будто от этого зависела вся его жизнь. Тот поединок стал одним из самых ярких в RCC Boxing Promotions за 2023 год.

В этот раз ставки для Магомеднури будут еще выше, потому что в ринг против него выйдет гордость Абхазии – Игорь Адлейба. В 2023 году, в отличие от Магомедова, у Адлейба все прошло не очень гладко. Сначала он впервые в карьере проиграл в жестком бою с Максимом Черничуком, а потом и вовсе уступил Александру Котову. В марте 2024-го после ничьей с Алиматовым Адлейба понял, что пора что-то менять. Он взял паузу от профессиональных боев, отточил свое мастерство в зале и выступил на любительских соревнованиях, чтобы вернуться к корням. Посмотрим на новую версию Игоря на ринге.