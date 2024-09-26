ЛИЧНЫЙ СОСТАВ УВД СТОЛИЦЫ БУДЕТ НЕСТИ СЛУЖБУ В ПРАЗДНИКИ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

От личного состава столичного Управления внутренних дел и себя лично поздравляю вас с праздником, с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии!

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . В преддверии праздничных и выходных дней к жителям и гостям столицы обратился начальник УВД по г. Сухум Астамур Хагуш. В обращении говорится:

В эти дни, когда в столице проводятся различные культурно-массовые мероприятия, столичное Управление внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме. Мы призываем всех граждан Сухума и гостей города, соблюдать правопорядок.

Для обеспечения безопасности в местах проведения праздничных мероприятий и торжеств с массовым посещением граждан будут усилены меры контроля. Увеличено число экипажей дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы, наряды пеших патрулей и оперативных служб.

Усиленное внимание будет направлено на обеспечение дорожной безопасности, недопущению к управлению автотранспортными средствами водителей в нетрезвом состоянии, выявлению фактов злостных нарушений ПДД, опасного вождения с угрозой безопасности другим участникам дорожного движения, на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Напоминаем гражданам о недопустимости нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия, тем более производство выстрелов в общественных местах – нарушение законодательства в данной сфере несет как административную, так и уголовную ответственность.

В случае обнаружения неизвестного предмета в общественном месте, следует немедленно сообщить в правоохранительные органы и экстренные службы, и не прикасаться к обнаруженному предмету до прибытия специалистов.

Призываем жителей и гостей нашей столицы не нарушать законодательство и соблюдать правила поведения в общественных местах!

Желаем всем прекрасных праздничных дней!»

Об этом сообщает сайт МВД.