 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ УВД СТОЛИЦЫ БУДЕТ НЕСТИ СЛУЖБУ В ПРАЗДНИКИ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 20:35
Оцените материал
(0 голосов)
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ УВД СТОЛИЦЫ БУДЕТ НЕСТИ СЛУЖБУ В ПРАЗДНИКИ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. В преддверии праздничных и выходных дней к жителям и гостям столицы обратился начальник УВД по г. Сухум Астамур Хагуш. В обращении говорится:

«Уважаемые жители Сухума и гости столицы!

От личного состава столичного Управления внутренних дел и себя лично поздравляю вас с праздником, с Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии!

В эти дни, когда в столице проводятся различные культурно-массовые мероприятия, столичное Управление внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме. Мы призываем всех граждан Сухума и гостей города, соблюдать правопорядок.

Для обеспечения безопасности в местах проведения праздничных мероприятий и торжеств с массовым посещением граждан будут усилены меры контроля. Увеличено число экипажей дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы, наряды пеших патрулей и оперативных служб.

Усиленное внимание будет направлено на обеспечение дорожной безопасности, недопущению к управлению автотранспортными средствами водителей в нетрезвом состоянии, выявлению фактов злостных нарушений ПДД, опасного вождения с угрозой безопасности другим участникам дорожного движения, на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Напоминаем гражданам о недопустимости нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия, тем более производство выстрелов в общественных местах – нарушение законодательства в данной сфере несет как административную, так и уголовную ответственность.

В случае обнаружения неизвестного предмета в общественном месте, следует немедленно сообщить в правоохранительные органы и экстренные службы, и не прикасаться к обнаруженному предмету до прибытия специалистов.

Призываем жителей и гостей нашей столицы не нарушать законодательство и соблюдать правила поведения в общественных местах!

Желаем всем прекрасных праздничных дней!»

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.