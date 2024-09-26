ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно в ОУР УВД по г. Сухум задержан Багателия Ираклий Нугзарович, 1988 г.р., житель Очамчырского района. Гражданин Багателия разыскивался в рамках проводимой ОД УВД по г. Сухум процессуальной проверки по факту инцидента, имевшего место 24 сентября 2024 года в здании Абхазского государственного университета.

Как ранее сообщалось, материалами проверки установлено, что примерно в 11.00 часов 24 сентября 2024 г., Багателия Ираклий Нугзарович явился в Абхазский государственный Университет в городе Сухум, где в коридоре, перед одной из учебных аудиторий, на почве личных неприязненных отношений нанес удар в область лица Дбар Дмитрию Зауровичу, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает сайт МВД.