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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Новости Четверг, 26 сентября 2024 20:33
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ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно в ОУР УВД по г. Сухум задержан Багателия Ираклий Нугзарович, 1988 г.р., житель Очамчырского района. Гражданин Багателия разыскивался в рамках проводимой ОД УВД по г. Сухум процессуальной проверки по факту инцидента, имевшего место 24 сентября 2024 года в здании Абхазского государственного университета.

Как ранее сообщалось, материалами проверки установлено, что примерно в 11.00 часов 24 сентября 2024 г., Багателия Ираклий Нугзарович явился в Абхазский государственный Университет в городе Сухум, где в коридоре, перед одной из учебных аудиторий, на почве личных неприязненных отношений нанес удар в область лица Дбар Дмитрию Зауровичу, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:34

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