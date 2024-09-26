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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 20:16
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ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. По факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, а так же культивирования запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере к уголовной ответственности привлечен житель Гудаутского района Кочконян Сурена Григорьевича, 1970 г.р.

По месту проживания данного гражданина в с. Анхуа оперативными сотрудниками ОУР и Афонского отделения милиции ОВД по Гудаутскому району был обнаружен и изъят автомат системы «Калашникова» калибра 7,62 мм. Экспертами установлено, что оружие технически исправно и пригодно для производства выстрелов. При обследовании приусадебного участка домовладения выявлены насаждения растений «конопли южно-краснодарской», которые сотрудники милиции так же изъяли.

В отношении Сурена Кочконян по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 и п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело, следствие по которому проводит СО ОВД по Гудаутскому району. На период проведения расследования гражданин Кочконян помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:32

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