ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . По факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, а так же культивирования запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере к уголовной ответственности привлечен житель Гудаутского района Кочконян Сурена Григорьевича, 1970 г.р.

По месту проживания данного гражданина в с. Анхуа оперативными сотрудниками ОУР и Афонского отделения милиции ОВД по Гудаутскому району был обнаружен и изъят автомат системы «Калашникова» калибра 7,62 мм. Экспертами установлено, что оружие технически исправно и пригодно для производства выстрелов. При обследовании приусадебного участка домовладения выявлены насаждения растений «конопли южно-краснодарской», которые сотрудники милиции так же изъяли.

В отношении Сурена Кочконян по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 и п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело, следствие по которому проводит СО ОВД по Гудаутскому району. На период проведения расследования гражданин Кочконян помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.