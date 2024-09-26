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Абхазия Информ

БЮСТ ГИВИ АГРБА ОТКРОЮТ В ПАРКЕ СЛАВЫ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 20:10
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БЮСТ ГИВИ АГРБА ОТКРОЮТ В ПАРКЕ СЛАВЫ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Бюст Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Гиви Агрба установили в Парке славы в Сухуме. Его планируют торжественно открыть в день 31-й годовщины освобождения столицы от грузинских войск 27 сентября. Авторами памятника являются известные скульпторы Амиран Адлейба и Адгур Чкадуа.

Бюст изготавливали около года, решение об этом было принято комиссией по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Гиви Камугович Агрба ушел из жизни 27 августа 2014 г.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:15

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