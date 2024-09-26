Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . Правительством утвержден План совместных мероприятий в области статистики на 2025-2027 годы Государственного комитета Республики Абхазия по статистике и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. План состоит из 14 пунктов.

Речь идет о:

– информационном обеспечении Госкомитета нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими общественные отношения, возникающие при осуществлении официального статистического учета, а также нормативными документами, разрабатываемыми Федеральной службой государственной статистики России;

– оказании содействия специалистам Госкомстата Республики Абхазия в организационных вопросах подготовки и проведения переписей, сплошных и выборочных статистических наблюдений;

– проведении консультаций по вопросам отраслевой статистики (статистика образования, здравоохранения);

– методическом обеспечении (документы) по вопросам формирования величины прожиточного минимума и индекса цен (методология расчета;)

– проведении консультаций по вопросам статистического наблюдения занятости и безработицы;

– проведении консультаций по вопросам статистических классификаторов (ОКВЭД,ОКПО);

– проведении консультаций по вопросам формирования объемов скрытой и неформальной деятельности в отраслях экономики в рамках построения системы национальных счетов (СНС);

– проведении консультаций по вопросам организации статистического учета жилищного фонда;

– статистическом наблюдении за деятельностью транспорта и связи;

– проведении консультаций по вопросам энергетической статистики;

– оказании содействия специалистам Госкомстата Республики Абхазия в вопросах совершенствования статистики труда (структура трудовых ресурсов);

– консультациях по вопросам построения СНС: общие вопросы по СНС; методы формирования макропоказателей (ВВП и производные показатели); используемые источники и инструментарий при расчете показателей СНС;

– консультациях по проведению двустороннего сопоставления ВВП Республики Абхазия и ВВП Российской Федерации по данным за 2024 год;

– проведении консультаций по вопросам проведения сельскохозяйственной переписи (финансовый механизм расчетов нагрузки, смета).

При этом, предполагается вести и мониторинг цен на все виды продуктов, для того, чтобы приступить к расчетам ВВП, которые ранее не проводились.