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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 19:53
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УТВЕРЖДЕН ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Правительством утвержден План совместных мероприятий в области статистики на 2025-2027 годы Государственного комитета Республики Абхазия по статистике и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. План состоит из 14 пунктов.

Речь идет о:

– информационном обеспечении Госкомитета нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими общественные отношения, возникающие при осуществлении официального статистического учета, а также нормативными документами, разрабатываемыми Федеральной службой государственной статистики России;

оказании содействия специалистам Госкомстата Республики Абхазия в организационных вопросах подготовки и проведения переписей, сплошных и выборочных статистических наблюдений;

– проведении консультаций по вопросам отраслевой статистики (статистика образования, здравоохранения);

– методическом обеспечении (документы) по вопросам формирования величины прожиточного минимума и индекса цен (методология расчета;)

проведении консультаций по вопросам статистического наблюдения занятости и безработицы;

– проведении консультаций по вопросам статистических классификаторов (ОКВЭД,ОКПО);

проведении консультаций по вопросам формирования объемов скрытой и неформальной деятельности в отраслях экономики в рамках построения системы национальных счетов (СНС);

– проведении консультаций по вопросам организации статистического учета жилищного фонда;

– статистическом наблюдении за деятельностью транспорта и связи;

– проведении консультаций по вопросам энергетической статистики;

– оказании содействия специалистам Госкомстата Республики Абхазия в вопросах совершенствования статистики труда (структура трудовых ресурсов);

– консультациях по вопросам построения СНС: общие вопросы по СНС; методы формирования макропоказателей (ВВП и производные показатели); используемые источники и инструментарий при расчете показателей СНС;

– консультациях по проведению двустороннего сопоставления ВВП Республики Абхазия и ВВП Российской Федерации по данным за 2024 год;

– проведении консультаций по вопросам проведения сельскохозяйственной переписи (финансовый механизм расчетов нагрузки, смета).

При этом, предполагается вести и мониторинг цен на все виды продуктов, для того, чтобы приступить к расчетам ВВП, которые ранее не проводились.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 20:10

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