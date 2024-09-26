УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗА ВЕТОК ЭВКАЛИПТА

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . КМ внесены изменения в постановление «О порядке заготовки и вывоза за пределы республики особо ценных декоративных и интродуцированных растений».

Заготовка саженцев (молодых всходов, побегов, веток, листьев, семян) декоративных растений, указанных в приложении к настоящему Постановлению, допускается республиканским и муниципальным государственным учреждениям и унитарным предприятиям, частным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выращивание декоративных растений в своих питомниках в соответствии с разрешенной им учредительными документами деятельностью, при наличии положительного заключения Государственного комитета Республики Абхазия по экологии, а их вывоз – при наличии карантинного (фитосанитарного) сертификата, выдаваемого Государственной инспекцией Республики Абхазия по карантину растений в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

По словам представлявшего документ председателя Госкомитета по экологии Савелий Читанава, на территории Абхазии не единичны случаи предоставления земельных участков в сельской местности для выращивания декоративных растений. В настоящее время в Очамчырском и Галском районах на больших площадях активно выращивается эвкалипт пепельный с последующей реализацией его веток.

«Спрос на эвкалипт высокий – сегодня в республике произрастает 20 сортов этого дерева, поэтому считаем целесообразным создание условий для осуществления регулируемой деятельности по выращиванию и вывоза предпринимателями декоративных растений под контролем компетентных государственных органов», – сказал Читанава.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что людям надо разъяснять, какие растения нельзя вырубать или заготавливать. Он поставил вопрос о необходимости пополнить список запрещенных сбору и вывозу эндемиков.

«Мы не всегда знаем, какие растения редкие. Экологи должны объяснять людям, почему нельзя их трогать», – сказал Анкваб.

Глава правительства с сожалением констатировал, что сегодня более 300 эвкалиптов критично наклонены и представляют угрозу для людей. Поэтому стоит вопрос их выкорчевки.

«Экологи должны разъяснить людям причину такого решения, чтобы в дальнейшем избежать ненужных разговоров», – считает Анкваб.