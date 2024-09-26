КМ УТВЕРДИЛ ГРАНИЦЫ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Правительство утвердило границы Дендрологического парка Государственного научного учреждения «Ботанический институт Академии наук Абхазии» общей площадью 64,33 га. Документ на заседании КМ представил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
По его информации Дендрологический парк состоит из двух участков: участок «А» (город Сухум, улица Кодорское шоссе, 33) площадью 61,45 га – основной участок дендрологического субтропического парка и участок «Б» дендрологического значения (город Сухум, улица Кодорское шоссе 57-а) площадью 2,87 га.
При этом подчеркивалось, что не вся территория парка ограждена или находится под охраной. Более того, в советское время на его территории было построено 49 объектов.
В последние годы также неоднократно предпринимались попытки захвата таких земель, поэтому, по поручению премьер-министра Александра Анкваб была создана рабочая комиссия с целью уточнения четких границ особо охраняемой природной территории.
В настоящее время территория вычленена и измерена, точно известно, какую площадь занимает каждое здание. Более того, территория парка увеличена с 52 га до 64,33 га.
«Это архиважный вопрос, мы обязаны оставить своим потомкам такие охранные территории. Желающие строить там дома, гостиницы, дачи могут успокоиться – ни один квадратный сантиметр никто не получит. Жарить шашлыки, ездить на машинах, осуществлять самовольные постройки в заповедных зонах мы тоже не позволим», – сказал глава правительства.
Он также акцентировал внимание участников заседания на необходимости сохранения таких природных мест, как Мрамба, Мюссерские холмы, Пицундская роща и др. Вокруг последней, в ближайшее время, начнут устанавливать ограждения.
Вернувшись к вопросу дендропарка, Александр Анкваб поручил Савелию Читанава заняться вопросом расчистки территории, которая заросла самосевом. Деньги, по его словам, на это будут выделены правительством.
Решение КМ о границах Дендрологического парка будет направлено в Парламент с предложением утвердить его.