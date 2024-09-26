КМ УТВЕРДИЛ ГРАНИЦЫ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА

По его информации Дендрологический парк состоит из двух участков: участок «А» (город Сухум, улица Кодорское шоссе, 33) площадью 61,45 га – основной участок дендрологического субтропического парка и участок «Б» дендрологического значения (город Сухум, улица Кодорское шоссе 57-а) площадью 2,87 га.

При этом подчеркивалось, что не вся территория парка ограждена или находится под охраной. Более того, в советское время на его территории было построено 49 объектов.

В последние годы также неоднократно предпринимались попытки захвата таких земель, поэтому, по поручению премьер-министра Александра Анкваб была создана рабочая комиссия с целью уточнения четких границ особо охраняемой природной территории.

В настоящее время территория вычленена и измерена, точно известно, какую площадь занимает каждое здание. Более того, территория парка увеличена с 52 га до 64,33 га.

«Это архиважный вопрос, мы обязаны оставить своим потомкам такие охранные территории. Желающие строить там дома, гостиницы, дачи могут успокоиться – ни один квадратный сантиметр никто не получит. Жарить шашлыки, ездить на машинах, осуществлять самовольные постройки в заповедных зонах мы тоже не позволим», – сказал глава правительства.

Он также акцентировал внимание участников заседания на необходимости сохранения таких природных мест, как Мрамба, Мюссерские холмы, Пицундская роща и др. Вокруг последней, в ближайшее время, начнут устанавливать ограждения.

Вернувшись к вопросу дендропарка, Александр Анкваб поручил Савелию Читанава заняться вопросом расчистки территории, которая заросла самосевом. Деньги, по его словам, на это будут выделены правительством.

Решение КМ о границах Дендрологического парка будет направлено в Парламент с предложением утвердить его.