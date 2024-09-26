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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ГОСПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ЗАЩИТЕ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 17:34
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УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ГОСПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ЗАЩИТЕ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. В   целях   реализации   социальных   гарантий, обеспечения   социальной поддержки и оказания финансовой помощи гражданам, а также иностранным гражданам либо лицам без гражданства, имеющим действительный вид на жительство в Республике Абхазия, Кабинет министров установил   ежемесячное   государственное   пособие гражданам, нуждающимся в социальной помощи и защите, из расчета 2 000 руб. на человека.

Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Министерству   социального обеспечения и демографической политики предписано утвердить   категории   граждан имеющих право на государственное пособие, разработать Положение о порядке назначения и выплаты госпособия, а также сформировать список его получателей с последующей передачей заявки в Минфин в целях осуществления финансирования выплат пособий за счет средств республиканского бюджета.

Ежемесячные   выплаты   пособий будут поступать на личный счет получателей в отделение ОАО «Сбербанк Абхазии».

К категориям граждан, нуждающихся в ежемесячном государственном пособии, относятся:

– одинокие нетрудоспособные инвалиды I и II групп любого возраста;

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет; – трудоспособные неработающие лица, осуществляющие уход за проживающими с ними инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами в возрасте до 13 лет, детьми до 3-х лет, престарелыми гражданами старше 80 лет; одинокие граждане (одинокие супружеские пары) старше 80 лет;

– неполные семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), ребёнка до з-х лет;

– студенты-инвалиды из неполных семей;

– студенты из неполных семей;

– студенты из многодетных семей.

В категории граждан, нуждающихся в ежемесячном государственном пособии, не могут быть включены семьи, в которых трудоспособные родители сознательно тунеядствуют, либо не работают из-за злоупотребления спиртными напитками или наркотиками.

При определении среднедушевого дохода исключаются из состава семьи: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, лица, находящиеся в местах лишения свободы, дети и другие категории граждан, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 17:50

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