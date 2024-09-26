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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДИСЛАВОМ КУЛИКОВЫМ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 17:30
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ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДИСЛАВОМ КУЛИКОВЫМ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с Владиславом Куликовым, который недавно возглавил представительство Россотрудничества в Республике Абхазия. Во встрече приняли участие председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия, зампредседателя Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Левон Галустян, а также замруководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Константин Сарваниди.

Приветствуя гостей, спикер подчеркнул: «У нас сложились самые добрые отношения с представительством Россотрудничества. Мы благодарны за помощь, которая оказывается Абхазии и в первую очередь нашей молодежи. Это очень важно для нас».

В свою очередь Владислав Куликов поблагодарил Лашу Ашуба за приглашение в Парламент, отметил достаточно интенсивный уровень российско-абхазского межпарламентского диалога и рассказал о намеченных наиболее значимых проектах Россотрудничества.

Участники встречи обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки, которые касались взаимоотношений в сфере образования, спорта и культуры. Один из ключевых вопросов был связан с предоставлением квот на обучение абитуриентов из Республики Абхазия в вузах Российской Федерации. Также внимание было уделено разработке законодательства в сфере образования.

В ходе встречи обсудили реализацию отдельных проектов, связанных с деятельностью Россотрудничества в Абхазии, в частности, по поддержке молодежных и культурных инициатив.

Спикер выразил готовность Парламента оказывать поддержку проектов, предлагаемых Россотрудничеством, и к дальнейшему развитию взаимодействия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 17:34

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