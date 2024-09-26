УСТАНОВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦИТРУСОВЫЕ

Государственным предприятиям предписано осуществлять реализацию цитрусовых плодов не ниже закупочных цен.

По словам министра сельского хозяйства Беслан Джопуа, урожай цитрусовых в этом сезоне ожидается на уровне 37 тысяч тонн.

Он также сообщил, что увеличение размера минимальной закупочной цены на мандарины с 24 до 45 рублей в этом году связано с подорожанием химических препаратов, необходимых для лечения цитрусовых насаждений, и другими расходами.

Беслан Джопуа напомнил, что в советское время Абхазия выращивала до 120 тыс. тонн цитрусовых на 11 тыс. га, а после войны, в самые лучшие урожайные годы – 50-52 тыс. тонн, но сегодня имеет место большая изреженность цитрусовых плантаций и под цитрусовыми занято лишь около 2 900 га, из них 1164 га – в общественном секторе.

«По ежегодной целевой программе «Развитие сельского хозяйства» с 2021 по 2023 год мы выделили крестьянам более 100 тысяч корней. До конца года прошедшие конкурсную комиссию получат еще до 40 тысяч корней раннеспелых сортов. Это не может не повлиять на урожайность», – считает Беслан Джопуа.