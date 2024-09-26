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Абхазия Информ

КМ ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 16:41
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КМ ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. Правительство дало согласие Администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Ладога» земельного участка площадью 0,10 га в г. Гагра, микрорайон «Кемпинг», для строительства средства размещения гостиничного типа (гостиница).

Администрации Гудаутского района разрешено предоставить в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Дельта – М» земельного участка площадью 0,6658 га в с. Псырдзха для строительства средства размещения санаторно-курортного типа.

Правительство внесло изменения в постановление КМ «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

Согласно изменениям, здание правительственной связи в Гагре передано в ведение Администрации района; административное здание Абхазской табачной опытно-производственной станции в с. Яштуха, передано Администрации Сухумского района; насосная станция в с. Мачара передана в ведение Администрации Гулрыпшского района; помещение на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого дома в Гудауте, как здание жилого дома Лит «А» в пос. Шицквара – предано Администрации Гудаутского района.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 17:02

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