В 14-ОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ . Впервые со времени основания в 1961 году в средней школе №14 им. А.П. Чехова проводятся масштабные ремонтные работы. Большая часть этих изменений стала возможна благодаря инициативе депутата Лаши Ашуба, который обратился к главе города Сухум Беслану Эшба. Заказчиком работ выступает «Горстройпроект», а исполнителем – подрядная организация «Зелёный город». Средства на ремонтные работы выделены из бюджета столичной администрации.

Заместитель директора по учебно-воспитательной части Аира Авидзба отметила, что многие годы администрация школы, в которой на сегодняшний день обучаются 540 детей, пыталась добиться проведения капитального ремонта. Она рассказала, что спортзал был практически непригоден для использования.

«Уроки физкультуры мы вынуждены были проводить на улице, так как коммуникации в спортзале устарели, – сказала Аира Авидзба. – К счастью, на нашу просьбу откликнулись. Так, в прошлом году начался долгожданный ремонт спортивного зала, который планировалось открыть к 1 сентября».

Однако возникли непредвиденные сложности. В школе параллельно проводили замену старой кровли. Летом, в разгар ремонта, прошёл сильный ливень. Были затоплены кабинеты с четвёртого по первый этаж, повредив помещения психолога, медицинский кабинет и несколько классов. Это привело к необходимости проведения срочных восстановительных работ.

«На сегодняшний день все кабинеты функционируют в полную силу, в них проводятся занятия», – отметила Аира Авидзба.

Работы по восстановлению классов и замене кровли детально описал заместитель директора ООО «Горстройпроект» Инал Тарба. По его словам, затопленные кабинеты на третьем и четвёртом этажах были полностью отремонтированы: заменены окна, двери, проведён ремонт стен, потолков и полов. Также была восстановлена электропроводка в некоторых кабинетах. Работы велись в сжатые сроки, чтобы не прерывать учебный процесс.

И. Тарба проинформировал, что первыми были начаты работы по ремонту спортзала, который находился в крайне запущенном состоянии. Старые конструкции стен и пола были демонтированы до основания, установлены новые оконные блоки, восстановлены стены и залит новый пол.

«Также было пристроено помещение с разделенными санузлами, душевой и раздевалками», – сказал он.

Спортивный зал, совмещённый с актовым залом, будет оборудован для проведения спортивных мероприятий и школьных выступлений. На сегодняшний день в спортивном зале из запланированных выполнено 40% работ, которые ожидается завершить в течение полутора-двух месяцев при условии продолжения финансирования.

Руководство школы выразило благодарность администрации города и правительству страны и за оказанную поддержку.

«Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в этом процессе, – отметила Авидзба. – Впервые за все годы существования школы наши дети смогут заниматься в комфортных и безопасных условиях. Это было бы невозможно без слаженной работы властей и всех причастных к этому людей».

Капитальный ремонт школы №14, осуществленный впервые за более чем полвека, является ярким примером приоритета, который власти страны придают образованию молодежи.

По поручению президента Аслана Бжания в текущем году был проведен ремонт в нескольких учебных заведениях республики. Обновление школьной инфраструктуры создает более комфортные и безопасные условия для обучения и работы, что положительно влияет на процесс обучения и мотивацию учащихся и педагогов.