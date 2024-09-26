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Абхазия Информ

РУСДРАМ ПРИГЛАШЕН НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЙОШКАР-ОЛУ

Новости Четверг, 26 сентября 2024 21:48
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РУСДРАМ ПРИГЛАШЕН НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЙОШКАР-ОЛУ

Сухум. 26 сентября 2024. Абхазия-Информ. 24 ноября 2024 года Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера представит спектакль «Софичка» Ф. Искандера в рамках Международного фестиваля русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы», сообщает пресс-служба РУСДРАМа. Театр получил приглашение на фестиваль от руководства Республики Марий Эл в качестве одного из самых авторитетных русских театров зарубежья и как успешный участник этого фестиваля в 2021 году.

Фестиваль «Мост дружбы» – один из старейших театральных фестивалей России. Цель фестиваля состоит в том, чтобы способствовать развитию русских театральных коллективов в национальных республиках России, странах СНГ и других государствах.

Кроме того, фестиваль расширил зрительскую аудиторию театра как в Йошкар-Оле, так и в республике, дал возможность установить творческие контакты между театральными деятелями России и стран СНГ.

Гостями «Моста дружбы» с 1993 по 2023 годы были театры из городов России (Владимира, Вологды, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ногинска, Перми, Ульяновска), а также из-за рубежа (Испании, Польши, Сербии).

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 26 сентября 2024 22:05

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