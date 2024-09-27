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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Новости Пятница, 27 сентября 2024 11:09
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СУХУМА

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают 31-ю годовщину освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии.

Война навязанная абхазскому народу продолжалась уже 14 месяцев. К этому времени сложилась четкая линия фронта по реке Гумисте на западе, а на оккупированной части Абхазии в которую входил и Сухум, сформировался Восточный фронт.

Более того, к лету 1993 г., инициатива в войне уже была на стороне сформировавшейся абхазской армии. В начале июля бойцы уже предпринимали военную операцию по освобождению Сухума, которая вошла в историю под названием «Июльское наступление». Со 2-го по 27 июля были взяты под контроль господствовавшие над столицей высоты.

16 сентября 1993 г. началось решающее, стратегическое наступление вооруженных сил Республики Абхазия с целью освобождения Сухума. Днем река Гумиста была форсирована в районе нижнего моста, одновременно шло расширение плацдарма для наступления на Сухум с севера.

Стратегия военного командования во главе с главнокомандующим В.Г. Ардзинба, министром обороны С.Сосналиевым и начальником генштаба С.Дбар заключалась в окружении города с двух сторон, так как опыт предыдущих наступлений (январь и март 1993 г.) показал бесперспективность одного направления удара.

17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города и заблокировали их. Подразделение провавшиеся в город с севера развивали наступление и часть из них соединилась с частями войск первого фланга.

Были заняты стратегические высоты над городом – Шрома, Каман, Цугуровка, Ахалшени и другие.

К 20 сентября подразделения абхазских войск вошли с боями в город.

20-21 сентября подразделения абхазской армии сомкнули кольцо вокруг Сухума.

К вечеру 25 сентября флаг Республики Абхазия развивался над железнодорожным вокзалом столицы.  

27 сентября 1993 г., абхазские войска вышли к центу города, и, к 15:30 флаг Республики Абхазия развивался над зданием Совмина, столица была освобождена.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск длившейся 12 дней был разгромлен 2-й армейский корпус противника до 12 тыс. человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

Освобождение Сухума стало возможным благодаря мужеству и героизму воинов и талантливых командиров среди которых Л. Цугба, В. Тарнава, А.Отырба, Р. Цкуа, А. Смыр, М. Килба, Ф. Тарба, А. Ардзинба, С.Матосян, Ю.Хватландзия, Г.Язычба, З.Джугелия, З.Кутелия, И.Сурманидзе, Д.Акаба, Х.Папба, Г. Цвинария и многие другие.

В освобождении Сухума приняли участие добровольцы Северного Кавказа, юга России, представители абхазской диаспоры Турции и Сирии.

Таким образом, после 14 месяцев оккупации г.Сухум был освобожден, враг был деморализован и отступал, до Победы оставалось 3 дня.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2024 11:28

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