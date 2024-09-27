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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СТОЛИЦЫ

Новости Пятница, 27 сентября 2024 11:35
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В СУХУМЕ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СТОЛИЦЫ

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии отмечают 31-ю годовщину освобождения Сухума. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Почтить память погибших пришли ветераны войны и родственники погибших, президент Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента, члены Правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, делегация Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаеавым, жители столицы.

Празднование продолжится детским рейтинговым шахматным турниром, соревнованиями по национальным видам спорта, пленэром на набережной Махаджиров, военно-патриотическим мероприятием «Наследники Победы».

В 14:00 состоится товарищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

18:00 в Абхазской Государственной филармонии им. Р. Гумба состоится праздничный концерт.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2024 11:42

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