СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН НАРОДНОГО ПОЭТА АБХАЗИИ МУШНИ ЛАСУРИА

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. В связи с кончиной Народного поэта Абхазии, переводчика, литературного критика, академика Академии наук Абхазии, кандидата филологических наук, лауреата Государственной премии им. Д. И. Гулиа, лауреата Государственной премии им. Ш. Руставели, лауреата Всероссийской премии им. А. Дельвига, члена Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, председателя Ассоциации писателей Абхазии, награжденного медалью А. С. Пушкина, орденами «Ахьдз-апша»​ I, II и III​ степеней – Ласуриа Мушни Таевича, создана Государственная комиссия по организации его похорон в составе: