СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН НАРОДНОГО ПОЭТА АБХАЗИИ МУШНИ ЛАСУРИА
Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. В связи с кончиной Народного поэта Абхазии, переводчика, литературного критика, академика Академии наук Абхазии, кандидата филологических наук, лауреата Государственной премии им. Д. И. Гулиа, лауреата Государственной премии им. Ш. Руставели, лауреата Всероссийской премии им. А. Дельвига, члена Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, председателя Ассоциации писателей Абхазии, награжденного медалью А. С. Пушкина, орденами «Ахьдз-апша» I, II и III степеней – Ласуриа Мушни Таевича, создана Государственная комиссия по организации его похорон в составе:
– Нанба Д. Э. – первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Республики Абхазия (председатель);
– Абхазоу В. В. – председатель Союза писателей Абхазии;
– Ашуба А. Е. – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа (АбИГИ АНА);
– Бигвава Б. В. – глава Администрации Очамчырского района;
– Гварамия А. А.– ректор Абхазского государственного университета;
– Джапуа З. Д. – президент Академии наук Абхазии;
– Зантария В. К. – поэт, общественный деятель;
– Лагулаа А. Я. – главный редактор журнала «Алашара»;
– Маршания З. К. – заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Абхазия;
– Эшба Б. Ф. – глава Администрации города Сухум.