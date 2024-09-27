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Абхазия Информ

В ПАРКЕ СЛАВЫ В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ БРОНЗОВЫЙ БЮСТ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ГИВИ АГРБА

Новости Пятница, 27 сентября 2024 11:47
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В ПАРКЕ СЛАВЫ В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ БРОНЗОВЫЙ БЮСТ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ГИВИ АГРБА

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. Бронзовый бюст Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Гиви Агрба   (04.04.1937 – 27.08.2014) открыли в Парке Славы в Сухуме. На церемонии открытия памятника присутствовали президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента, члены Правительства, Посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, представители общественности.

Авторы памятника – скульпторы Амиран Адлейба и Адгур Чкадуа.

***

Гиви Камугович Агрба родился 4 апреля 1937 года в с. Куланырхуа Гудаутского района. В 1954 году окончил Лыхненскую среднюю школу.

Учился на филологическом факультете Сухумского госпединститута, а с 1958 по 1960 годы работал старшим лаборантом кафедры абхазского языка.

С 1963 по 1972 годы являлся старшим воспитателем школы-интерната в г. Сухуме.

С 1972 по 1974 годы работал сотрудником МВД Абхазской АССР.

С 1974 по 1979 годы работал сотрудником отдела административных органов Абхазского обкома КП Грузии.

С 1979 по 1992 годы занимал разные должности в системе МВД Абхазии.

С декабря 1991г. по май 1992 г. – командир Отдельного полка Внутренних войск, затем – заместитель командира того же полка.

В первый же день Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Гиви Камугович Агрба лично принял участие в обороне Сухума в районе школы № 14 и Красного моста. Затем служил заместителем командира Гумистинского оборонительного рубежа (август – сентябрь 1992 г.), командиром Новоафонской бригады (сентябрь – октябрь 1992 г.), начальником Гудаутского гарнизона (октябрь 1992 г. – сентябрь 1993 г.).

Принимал участие в 1-й Шромской (ноябрь 1992 г.), июльской (1993 г.) и сентябрьской (1993 г.) наступательных операциях Абхазской армии, являлся координатором боевых действий при освобождении Сухум от оккупационных войск Госсовета Грузии.

После освобождения столицы был назначен военным комендантом, начальником Сухумского гарнизона.

С 1996 г. по 2002 г. являлся первым заместителем министра обороны РА и начальником Генерального штаба ВС РА.

В 1996 г. ему было присвоено звание генерал-майора, а в 1998 г. – генерал-лейтенанта.

В 1998 г. руководил майской операцией в Галском районе по разгрому грузинских вооруженных формирований.

В октябре 2001 г. являлся одним из руководителей антитеррористической операции в нижней части Кодорского ущелья. До назначения председателем Службы государственной безопасности РА в апреле 2003 г. был советником Президента РА по военным вопросам.

Гиви Камугович принимал активное участие в грузино-абхазских переговорах, являясь руководителем первой рабочей группы по вопросам безопасности при Координационном совете под эгидой ООН. Участвовал в официальных встречах в Женеве, Афинах, Стамбуле.

За мужество и героизм в Отечественной войне народа Абхазии Гиви Камуговичу было присвоено звание «Герой Абхазии». Он был также награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За освобождение Кодора», «За боевое содружество», «10 лет миротворческой миссии в Абхазии», «За службу на Северном Кавказе», «За верность Родине», «За принуждение Грузии к миру» и др.

Гиви Камугович Агрба скоропостижно скончался 24 августа 2014 г.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2024 11:54

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