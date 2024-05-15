У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Новости Среда, 15 мая 2024 16:18
Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ. Следственным подразделением Гагрского РУВД по факту незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении Абиджба Альберта Руфбеевича, 1966г.р., жителя с. Хыпста Гудаутского района.
Абиджба был задержан сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району на территории автовокзала при КПП «Псоу». При личном досмотре у мужчина изъят хранимый в пачке с сигаретами сверток с порошкообразным веществом. Как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «метадон».
Альберт Абиджба санкционирован к содержанию под домашним арестом, расследование продолжается.
Об этом сообщает сайт МВД.
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