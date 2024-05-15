У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Абиджба был задержан сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району на территории автовокзала при КПП «Псоу». При личном досмотре у мужчина изъят хранимый в пачке с сигаретами сверток с порошкообразным веществом. Как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «метадон».