СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК КАВКАЗА»
Новости Среда, 15 мая 2024 16:32
Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ. Впервые сборная Республики Абхазия по тайскому боксу под своим флагом принимает участие во всероссийском турнире «Кубок Кавказа». Масштабный турнир по муай-тай проходит в четвертый раз. Спортивно-гостиничный комплекс «Лоо-Арена» в Сочи с 14 по 18 мая соберет лучших тайбоксеров в пяти возрастных категориях. Республику Абхазия представляют 27 спортсменов.
«Кубок Кавказа» – уникальная возможность для тайбоксеров продемонстрировать мастерство. Муай-тай родом из Таиланда, оно сочетает элементы бокса, кикбоксинга и традиционных тайских единоборств.
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