СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК КАВКАЗА»

Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ. Впервые сборная Республики Абхазия по тайскому боксу под своим флагом принимает участие во всероссийском турнире «Кубок Кавказа». Масштабный турнир по муай-тай проходит в четвертый раз. Спортивно-гостиничный комплекс «Лоо-Арена» в Сочи с 14 по 18 мая соберет лучших тайбоксеров в пяти возрастных категориях. Республику Абхазия представляют 27 спортсменов.

«Кубок Кавказа» – уникальная возможность для тайбоксеров продемонстрировать мастерство. Муай-тай родом из Таиланда, оно сочетает элементы бокса, кикбоксинга и традиционных тайских единоборств.