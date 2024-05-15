РАССМОТРЕНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Новости Среда, 15 мая 2024 17:08
Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ. Председатель конкурсной комиссии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел очередное заседание по реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в 2024 году». В нем участвовали представители Администрации президента, Кабинета министров, Министерства финансов и экономики, а таже работники ведомства.
В течении 10 рабочих дней принимались заявки от участников тендера – потенциальных поставщиков. Всего было подано 54 коммерческих предложения на сумму 24 437 980 руб.
Ранее Министерство сельского хозяйства объявляло открытый конкурс на право поставки необходимых материально-товарных ценностей для реализации сельхоз проектов.
С полным перечнем коммерческих предложений, а также со списком проектов можно ознакомится на сайте Минсельхоза.
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