 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАССМОТРЕНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Новости Среда, 15 мая 2024 17:08
Оцените материал
(0 голосов)
РАССМОТРЕНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ.  Председатель конкурсной комиссии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел очередное заседание по реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в 2024 году». В нем участвовали представители Администрации президента, Кабинета министров, Министерства финансов и экономики, а таже работники ведомства.

В течении 10 рабочих дней принимались заявки от участников тендера – потенциальных поставщиков. Всего было подано 54 коммерческих предложения на сумму 24 437 980 руб.

Ранее Министерство сельского хозяйства объявляло открытый конкурс на право поставки необходимых материально-товарных ценностей для реализации сельхоз проектов.

С полным перечнем коммерческих предложений, а также со списком проектов можно ознакомится на сайте Минсельхоза.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 15 мая 2024 17:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК КАВКАЗА» СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.