РАССМОТРЕНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ. Председатель конкурсной комиссии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел очередное заседание по реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в 2024 году». В нем участвовали представители Администрации президента, Кабинета министров, Министерства финансов и экономики, а таже работники ведомства.