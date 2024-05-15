 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА

Новости Среда, 15 мая 2024 17:15
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА

Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ.  Президент Абхазии провел выездное совещание на территории аэропорта в Бабушаре. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба.

В рамках реализации проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта «Сухум» участники обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий.

На сегодняшний день продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов.

Осуществлена установка ограждения производственной базы, завозится оборудование. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона осуществляется согласно графику.

Аслан Бжания дал поручение усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами, задействованными в реализации проекта.

По завершении совещания глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе. Президент подчеркнул необходимость придерживаться высокого уровня исполнения задач и намеченного графика для реализации проекта в запланированные сроки.

Уже к следующему туристическому сезону планируется возобновление регулярного авиасообщения. Перед этим в текущем году состоится тестовый рейс, который позволит отработать технологию отправки и принятия самолётов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 15 мая 2024 17:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАССМОТРЕНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МЧС АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.