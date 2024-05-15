СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА

Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии провел выездное совещание на территории аэропорта в Бабушаре. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель СГБ Абхазии Темур Ахиба.

В рамках реализации проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта «Сухум» участники обсудили ход ремонтно-восстановительных мероприятий.

На сегодняшний день продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов.

Осуществлена установка ограждения производственной базы, завозится оборудование. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона осуществляется согласно графику.

Аслан Бжания дал поручение усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами, задействованными в реализации проекта.

По завершении совещания глава государства осмотрел ход работ на взлетно-посадочной полосе. Президент подчеркнул необходимость придерживаться высокого уровня исполнения задач и намеченного графика для реализации проекта в запланированные сроки.

Уже к следующему туристическому сезону планируется возобновление регулярного авиасообщения. Перед этим в текущем году состоится тестовый рейс, который позволит отработать технологию отправки и принятия самолётов.

Об этом сообщает пресс-служба президента.