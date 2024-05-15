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Абхазия Информ

В МЧС АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА

Новости Среда, 15 мая 2024 17:25
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В МЧС АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА

Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ.  Абитуриенты из всех районов республики проходили испытания в надежде стать курсантами профильных вузов МЧС России, а именно Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты. Также экзамены сдавались в Ярославский государственный медицинский университет.

В зависимости от выбранной специализации абитуриенты проявляли свои знания в химии, биологии, физике и математике. Общими дисциплинами для всех поступающих были русский язык и физическая подготовка. Также для всех претендентов было предусмотрено психологическое тестирование.

По просьбе МЧС Абхазии вступительные экзамены принимали высококвалифицированные специалисты – преподаватели, делегированные Министерством просвещения Абхазии.

По итогам экзаменов 4 абитуриента стали курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ, двое поступили в Академию гражданской защиты МЧС РФ, еще два человека стали студентами Ярославского государственного медицинского института.

На встрече с абитуриентами и их родителями Лев Квициния поздравил всех с успешным завершением экзаменационных испытаний, пожелал успехов в учебе и отметил, что подготовка профессиональных кадров является одним из основных направлений в деятельности МЧС, на основе которой и формируются подразделения спасательного ведомства страны.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 15 мая 2024 17:28

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