В МЧС АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА

Сухум. 15 мая 2024. Абхазия-Информ. Абитуриенты из всех районов республики проходили испытания в надежде стать курсантами профильных вузов МЧС России, а именно Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты. Также экзамены сдавались в Ярославский государственный медицинский университет.