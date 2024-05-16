В ЛЫХНЫ ИЗЪЯТЫ 99 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ
Новости Четверг, 16 мая 2024 13:16
Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ. Аппараты по добыче криптовалют в количестве 99 единиц обнаружены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел в результате реализации оперативной информации совместно со специалистами Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Майнинг-ферма, принадлежащая Габлия Римме Отаровне, функционировала в с. Лыхны Гудаутского района и была размещена на территории приусадебного участка частного домовладения по месту проживания владельца.
Общая мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 277 кВт/ч. Оборудование по добыче криптовалют конфисковано и помещено на склад Госстандарта Абхазии.
Об этом сообщает сайт МВД.
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