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Абхазия Информ

В ЛЫХНЫ ИЗЪЯТЫ 99 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Четверг, 16 мая 2024 13:16
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В ЛЫХНЫ ИЗЪЯТЫ 99 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 16 мая 2024. Абхазия-Информ.  Аппараты по добыче криптовалют в количестве 99 единиц обнаружены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел в результате реализации оперативной информации совместно со специалистами Государственного комитета  по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Майнинг-ферма, принадлежащая Габлия Римме Отаровне, функционировала в с. Лыхны Гудаутского района и была размещена на территории приусадебного участка частного домовладения по месту проживания владельца.

Общая мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 277 кВт/ч. Оборудование по добыче криптовалют конфисковано и помещено на склад Госстандарта Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 16 мая 2024 13:24

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