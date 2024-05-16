В ЛЫХНЫ ИЗЪЯТЫ 99 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 1 6 мая 2024. Абхазия-Информ. Аппараты по добыче криптовалют в количестве 99 единиц обнаружены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел в результате реализации оперативной информации совместно со специалистами Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Майнинг-ферма, принадлежащая Габлия Римме Отаровне, функционировала в с. Лыхны Гудаутского района и была размещена на территории приусадебного участка частного домовладения по месту проживания владельца.