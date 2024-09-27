Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ . Глава Сухума Беслан Эшба встретился с делегацией из Нижнего Новгорода во главе с Юрием Шалабаевым. Во встрече приняли участие руководители профильных структурных подразделений Администрации Сухума и мэрии Нижнего Новгорода.

Беслан Эшба отметил, что с подписанием соглашения о развитии побратимских отношений открываются новые возможности для сотрудничества.

«Абсолютно уверен, что мы завершим хорошо этот год и в будущем году продолжим сотрудничество», – сказал Беслан Эшба.

Юрий Шалабаев отметил, что в хорошем смысле потрясён приёмом в Сухуме. Это вытекает из братских, дружеских отношений, сказал глава Нижнего Новгорода.

Далее руководители структурных подразделений Администрации Сухума и мэрии Нижнего Новгорода обсудили конкретные вопросы дорожной карты на 2025 год.

Заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия рассказал об экономическом потенциале столицы Абхазии.

Глава Нижнего Новгорода предложил сделать акцент на предпринимательские и инвестиционные проекты.

После подробного обсуждения дорожной карты, было решено её дополнить.