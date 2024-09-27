ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУХУМОМ И НИЖНИМ НОВГОРОДОМ

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ . Глава Администрации столицы Беслан Эшба и глава города Нижний Новгород Юрий Шалабаев подписали соглашение о ​ развитии побратимских отношений​ между Сухумом (Республика Абхазия) и Нижним Новгородом (Российская Федерация). Стороны развивают побратимские отношения руководствуясь положениями и принципами, закрепленными в соглашении ​ о сотрудничестве между Сухумом и Нижним Новгородом от 19 декабря 2011 года.

В рамках своей компетенции стороны содействуют обеспечению стабильного развития взаимовыгодных связей в различных сферах деятельности.

«Для нас сегодня очень важная и значительная дата в новейшей истории Абхазии – День освобождения столицы, что стало ключевым событием для предрешения окончания войны с победой абхазского народа. В этот знаменательный для нашей страны к нам приехали гости из Нижнего Новгорода, с которыми у нас более 13 лет соглашение действует о дружбе и сотрудничестве. Мы решили в этот праздничный день подписать договор о побратимстве. Это создаёт новые условия, которые нас сближают, это открывает новые горизонты, чаще будем ездить друг другу, появятся новые инициативы. В этом году план реализации совместных проектов идёт без сбоев. Надеемся, что мы также подойдём к завершению. Сегодня состоится также рабочая встреча по плану на 2025 год. Он будет более насыщеннее, откроются новые возможности как для Республики Абхазия, для города Сухум, так и для наших братьев, друзей. Успехов нам всем, вперёд», – сказал Беслан Эшба на церемонии подписания соглашения.