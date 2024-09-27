ПОХОРОНЫ МУШНИ ЛАСУРИА СОСТОЯТСЯ 29 СЕНТЯБРЯ
Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. Государственная комиссия по организации похорон Народного поэта Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» I, II и III степеней Мушни Ласуриа под председательством первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, сообщает, что похороны состоятся 29 сентября.
Церковная и гражданская панихида в г. Сухум состоится в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы:
– с 10:00 ч. – отпевание;
– с 12:00 ч. – траурный митинг;
– в 13:00 ч. – окончание церковной и гражданской панихиды.
Церемония прощания и траурный митинг в селе Кутол Очамчырского района, с 14:30 до 16:00.
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