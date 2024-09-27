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Абхазия Информ

ПОХОРОНЫ МУШНИ ЛАСУРИА СОСТОЯТСЯ 29 СЕНТЯБРЯ

Новости Пятница, 27 сентября 2024 20:38
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ПОХОРОНЫ МУШНИ ЛАСУРИА СОСТОЯТСЯ 29 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 27 сентября 2024. Абхазия-Информ. Государственная комиссия по организации похорон Народного поэта Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» I, II и III степеней Мушни Ласуриа под председательством первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, сообщает, что похороны состоятся 29 сентября.

Церковная и гражданская панихида в г. Сухум состоится в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы:

– с 10:00 ч. – отпевание;

– с 12:00 ч. – траурный митинг;

– в 13:00 ч. – окончание церковной и гражданской панихиды.

Церемония прощания и траурный митинг в селе Кутол Очамчырского района, с 14:30 до 16:00.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 27 сентября 2024 20:39

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