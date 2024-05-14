ДРАМТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В БАШКОРТОСТАНЕ

Сухум. 14 мая 2024. Абхазия-Информ. Абхазский государственный драмтеатр им. С Чанба примет участие в Международном фестивале национальных театров в Республике Башкортостан. VIII Международный фестиваль национальных театров «Туганлык», который будет проводиться с 16 по 23 мая, посвящен 450-летию основания города Уфы. 21 мая на сцене Башкирского академического театра имени Мажита Гафури Абхазский драмтеатр представит башкирскому зрителю спектакль «Ловелас» В. Семеновского по мотивам романа Ф. Достоевского «Бедные люди».

«Туганлык» был организован в 1991 году по инициативе Министерства культуры Республики Башкортостан в городе Уфе как яркий и зрелищный праздник сценического искусства республик и стран тюркского мира, сохраняющих высокую театральную культуру, дружбу и добрососедские отношения, основанные на исторической и культурно-языковой общности. В 2024 году Фестиваль впервые пройдет под названием фестиваля национальных театров. Ранее он назывался «фестивалем тюркоязычных театров», теперь его формат расширяется.

В афише Фестиваля – 14 спектаклей, два из них – внеконкурсные: спектакли Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури и Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России - Александринского театра), который приглашен на Фестиваль в качестве Специального гостя. В конкурсной программе – спектакли театральных коллективов из Татарстана, Казахстана, Кыргызстана, Северной Осетии - Алании, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы, Дагестана, Марий Эл.

В рамках Фестиваля предусмотрена образовательная программа от Национального драматического театра России (Александринского театра) при содействии Ассоциации национальных театров России. А также ежевечерние актерские клубы, экскурсии по достопримечательностям Уфы, встречи с известными театральными деятелями. Спектакли пройдут на сценах Башкирского драмтеатра им. М. Гафури, Уфимского государственного татарского театра «Нур», Национального молодежного театра РБ им. М. Карима. Откроет «Туганлык» спектакль Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури «Красный паша» (Н. Асанбаев, реж. А. Абушахманов).