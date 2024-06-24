РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 24 июня 2024. Абхазия-Информ. В п. Бзыбь проведен рейд с целью обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории республики Абхазия и миграционного законодательства.

Профмероприятия осуществили сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом службы госбезопасности и территориальным подразделением государственной миграционной службы.

В ходе проведения мероприятий для установления личности и правообладающих документов в управление внутренних дел по Гагрскому району было доставлено 50 иностранных граждан. В результате проверки установлено, что 23 гражданина пребывают на территории Республики в нарушении установленного режима.

В частности, за нарушение ч. 1 ст. 172 прим. 4 кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия 18 граждан согласно постановлению Гагрского районного суда подвергнуты взысканиям в виде штрафов. Так же, решением районного суда 5 граждан за нарушение режима пребывания на территории Абхазии подвергнуты выдворению за пределы Республики.

Системные проверки будут продолжаться.

Об этом сообщает сайт МВД.